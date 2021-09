Zahlreiche Besucher zog es in das „Horaffenland“, die Ersatzveranstaltung für das abgesagte Volksfest, in den vergangenen sieben Tagen an. Für die Stadtverwaltung und die Schausteller ein großer Erfolg. Derweil befindet sich der verletzte Schausteller auf dem Weg der Besserung.

Die Musik ist verstummt, die Fahrgeschäfte werden langsam abgebaut. Nach einer Woche ist das Horaffenland am

...