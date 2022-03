Verkaufsautomaten und Hofläden finden Anklang

Hohenlohekreis/Main-Tauber-Kreis. Der Auswahlausschuss Kleinprojekte des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber tagte im Sitzungssaal des Rathauses in Ilshofen, um über die eingegangenen Projektanträge im Förderprogramm Regionalbudget für Kleinprojekte für das Jahr 2022 zu entscheiden. Im Förderprogramm Regionalbudget für Kleinprojekte sind auf den Aufruf für das Programmjahr 2022 insgesamt 19 Anträge eingegangen. Somit musste der Auswahlausschuss in seiner Sitzung schwierige Entscheidungen treffen, weil die beantragte Fördersumme der eingereichten Projektanträge die Zuschussmittel, die auf 200 000 Euro pro Jahr begrenzt sind, überstiegen. Das Auswahlgremium hat nach umfangreicher Diskussion 15 Kleinprojekte beschlossen, welche insgesamt Fördermittel in Höhe von 199 405 Euro binden. Unter den ausgewählten Projekten des Auswahlausschusses Kleinprojekte sind einige Projekte dem Bereich der Grundversorgung zuzuordnen. Insbesondere die Errichtung von Verkaufsautomaten und Hofläden finden im Förderprogramm Regionalbudget großen Anklang.

Mit Hilfe der Förderung kann zum Beispiel eine ehemalige Garage zu einem barrierefreien Hofladen in Waldenburg umgebaut werden. Ein Verkaufsautomat als Teil einer Raststation soll in Gommersdorf errichtet werden. Auch die Förderung des gesellschaftlichen Engagements und der Teilhabe spiegelte sich in einigen Projekten wider. So wurden beispielsweise Projekte ausgewählt wie die Errichtung einer historischen Kelter in Mulfingen-Ailringen und das gebietsübergreifende Projekt „Ökumenischer Quellenweg“.

Umfassende Informationen zu den Förderprogrammen Leader und Regionalbudget gibt es beim LeaderRegionalmanagement Hohenlohe-Tauber mit Sitz in Mulfingen-Buchenbach und im Internet unter www.leader-hohenlohe-tauber.eu

