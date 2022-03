Verfolgt, vertrieben und ermordet

Neuenstein. Für nahezu alle jüdischen Familien, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa lebten, bedeutete die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 eine biografische Zäsur. Wer nicht die Mittel oder den Willen hatte, seine Heimat rechtzeitig zu verlassen, sah sich einer Zeit der Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt, die nicht selten mit dem Tod und der Auslöschung ganzer Familien endete.

Stolpersteine und Mahnmale erinnern heute teils namentlich an zahlreiche Opfer. Von wenigen prominenten Beispielen abgesehen, sind die Lebens- und Vorgeschichten der jüdischen Opfer jedoch häufig unbekannt. Wer möchte mehr über die Lebensgeschichte seiner jüdischen Angehörigen in Erfahrung bringen, wer möchte wissen, ob jüdische Nachbarn oder Freunde der (Groß-)eltern das ‘Dritte Reich’ überlebt haben und wenn ja, wo? Wer möchte das Schicksal einer jüdischen Familie seines Heimatortes kennenlernen oder dem Schicksal ehemaliger jüdischer Mitglieder seines Vereins nachspüren? Auf welche Spuren man selbst gelangen kann, wenn man nur über einen Namen oder ein Geburtsdatum (oder noch nicht einmal das) verfügt, möchte Nastasja Pilz den Teilnehmern in einem Seminar des Hohenloher Zentralarchivs näherbringen. Anhand von Beispielen werden die Teilnehmer praxisnah in die Recherche nach jüdischen Verfolgten aus Baden-Württemberg eingeführt. Termin: Freitag, 11. März, 17 bis 19 Uhr (Online-Seminar), Dozentin: Nastasja Pilz M.A., Staatsarchiv Ludwigsburg, keine Gebühr. Anmeldung über die VHS Ludwigsburg(-Stadt): https://www.vhs-ludwigsburg.de/Veranstaltung/cmx619cfaa6c6ad0.html

