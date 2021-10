Im Rahmen des Gedenkjahrs „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ soll in Würzburg und den drei Landkreisgemeinden Aub, Röttingen und Gaukönigshofen mit ihrer reichen jüdischen Geschichte wieder Musik erklingen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfemt und verboten war: „Entartete Musik!?“ – Musik und Rezitation mit Werken ver-rückter Künstler 2021 in den Bereichen Neue Musik,

...