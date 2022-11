Verein ändert Namen

Hohenlohekreis. Bei der Mitgliederversammlung des Vereins Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen Hohenlohekreis wurde eine Namensänderung beschlossen. Der Verein heißt jetzt „Verein landwirtschaftlicher Fachbildung“ (vlf). Nach einem Grußwort des Geschäftsführers Dr. Thomas Winter gab der Vorsitzende Stefan Hartmann einen Überblick über die vergangenen Vereinsjahre. Nachdem aufgrund der Pandemie gesellige Veranstaltungen ausfallen und Bildungsveranstaltungen in den digitalen Raum verlegt werden mussten, konnten 2021 und 2022 Veranstaltungen auch wieder in Präsenz durchgeführt werden, welche großen Zulauf erfuhren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Wahlen wurden der Vorstand – bestehend aus Stefan Hartmann, Gudrun Fischer und Dr. Karl-Georg Federolf – und der Beirat einstimmig erneut gewählt. Zudem wurde die Neufassung der Vereinssatzung einstimmig beschlossen. Durch die Namensänderung von „Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen“ zu „Verein landwirtschaftlicher Fachbildung“ soll der Verein für landwirtschaftlich und hauswirtschaftlich Interessierte geöffnet werden.

Der Verein blickt auf künftige, spannende Veranstaltungen. So soll der vlf-Familienabend am 18. März 2023 wieder stattfinden, allerdings nicht wie gewohnt in Neuenstein, sondern in der Stadthalle Niedernhall. Neben verschiedenen Exkursionen ist unter anderem auch eine Reise nach Andalusien im Oktober 2023 geplant. pm