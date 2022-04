Verdiente Mitarbeiter geehrt

Niederstetten. Die Unabhängige Erzeuger-Gemeinschaft Hohenlohe in Niederstetten nutzte ihren Betriebsabend, um Beschäftigte für ihre langjährige Mitarbeit zu ehren und Angestellte in den Ruhestand zu verabschieden. Mit dabei waren die Geschäftsführer Uwe Rüttiger und Herbert Klein sowie Vorstandsvorsitzender Matthias Frieß. Für 20 Jahre Tätigkeit wurden ausgezeichnet: Beate Schmezer aus Adolzhausen, Daniela Proske aus Rot am See, Harald Arnold aus Bopfingen. Seit 25 Jahren sind mit von der Partie: Jürgen Dauch aus Neubronn, Gerhard Grimmeisen aus Tannhausen, Martin Kienle aus Minderoffingen. Ausgeschiedene Mitarbeiter: Petra Rösl aus Schrozberg nach 24 Jahren, Hildegard Mayer aus Vorbachzimmern nach 22 Jahren, Robert Vogel aus Neubronn nach 14 Jahren, Erich Kleinhenz aus Marktsteft nach 15, Edgar Rupp aus Lichtel nach 35 Jahren, Bernhard Brand aus Creglingen nach 37 Jahren. ueg

