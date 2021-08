Unterhaltung mit den Stad’l Harmonists im Rothenburger Wildbad

Rothenburg. Sie bezeichnen sich als die älteste A-cappella-Boygroup Frankens: die Stad‘l Harmonists. Die Erlanger Musiker präsentieren am Sonntag, 22. August, ab 15 Uhr in der Tagungsstätte Wildbad eine vielstimmig-unterhaltsame musikalische Stunde mit Liedern unterschiedlichster Stilrichtungen: von geistlich bis frivol, von volkstümlichen Melodien über Schlager bis zu populären Hits. Die musikalische Leitung hat Knut-Wulf Gradert. Der Eintritt ist frei, eine Spende erwünscht. Anmeldung ist Corona-bedingt erforderlich unter Telefon 09861/977-0 oder per e-mail info@wildbad.de. Sofern möglich, werden auch weitere Gäste eingelassen. Das Sonntagscafé im Wildbad hat von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Bild: Peter Kick

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1