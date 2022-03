Unfallflucht vorgetäuscht

Rothenburg. Eine Autofahrerin aus Rothenburg erschien am Dienstagabend bei der Polizei und zeigte eine Unfallflucht an. Ihr Pkw soll im Laufe des Tages in der Zentro-Tiefgarage von einem andern unbekannten Fahrzeug angefahren worden sein.

Gleichzeitig zur Unfallaufnahme wurde bei der Polizei bekannt, dass kurz vorher in der Galgengasse ein Fahrradständer von demselben Fahrzeugtyp angefahren wurde, der sich dann vom Unfallort entfernte.

Der Vergleich der Spuren erhärtete den Verdacht, dass es sich um denselben Vorfall handelte. Allerdings verbesserte dies die Situation der Dame nicht, da nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Vortäuschen einer Straftat eingeleitet wurde. Es ist nicht bekannt, aus welchen Gründen die Frau den Schaden nicht einfach bei der Polizei meldete. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

