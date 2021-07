Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Künzelsau. Einen Schaden verursacht und dann unerkannt davongefahren ist am Samstagvormittag ein Fahrzeuglenker in Künzelsau. Der Besitzer eines Audis parkte seinen Pkw zwischen 10.30 und 12 Uhr auf dem Parkplatz P 2 bei einem Supermarkt in der Bergstraße. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug kam, stellte er einen Schaden an dessen Kühlergrill fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Audi touchierte und der Fahrer sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Der Schaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf zirka 1500 Euro.