Unfallflucht in Niederstetten

Niederstetten. Einen Schaden von 3000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am vergangenen Wochenende in Niederstetten. Zwischen 16.30 Uhr am Freitag um 3.45 Uhr am Samstag kollidierte der Unbekannte mit einem in der Münzgasse geparkten VW Polo. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte einfach davon. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zu dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1