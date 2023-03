Unfall verursacht und geflüchtet: Am frühen Sonntagmorgen gegen 0.20 Uhr befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Hauptstraße in Richtung Brettenfeld bei Rot am See. Dort überholte er einen anderen Pkw und anschließend eine 46-jährige Busfahrerin. Hierbei kollidierte er mit dem Heck des Omnibusses.

Durch den Crash begann der BMW des Verkehrsteilnehmers zu rauchen. Der Unfallverursacher stieg

...