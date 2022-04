Unfall bei Überholmanöver

Niederstetten. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Montagmorgen auf der Bundesstraße 290 bei Niederstetten zwei Lkw überholen. Dabei kam es zum Unfall. Der Fahrer war gegen zehn Uhr von Blaufelden kommend in Fahrtrichtung Herbsthausen unterwegs, als er zum Überholvorgang ansetzte. Dabei übersah er vermutlich, dass der vordere Lkw nach links abbiegen wollte, und es kam zum Zusammenstoß. Der 54-Jährige, der Fahrer des Lkw sowie dessen Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 21 000 Euro.

