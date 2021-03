Wildentierbach. Zwei verletzte Personen und vier beschädigte Fahrzeuge sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in Wildentierbach.

Frontalzusammenstoß

Am Freitag gegen 6 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem BMW die Landstraße 1020 zwischen Rinderfeld und Niederstetten. An dem Ortseingang Wildentierbach kam der Pkw in einer Rechtskurve aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Rutschen, geriet auf die Gegenspur und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 48-Jährigen. Kurze Zeit später übersah ein 30-jähriger Seat-Fahrer die Unfallstelle und prallte trotz Ausweichversuch gegen das Heck des BMW. Der hinter dem Seat fahrende 30-Jährige in seinem Audi kam bei einem Bremsversuch ins Rutschen und kollidierte ebenfalls mit dem BMW.

Bei dem Unfall wurden der Seat- und der Audi-Fahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden von mindestens 18 000 Euro.