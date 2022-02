Unbekannter verursacht 2000 Euro Sachschaden

Niederstetten. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch in Niederstetten einen geparkten Pkw und flüchtete. Die Person befuhr zwischen 6.30 Uhr und 19 Uhr die Straße "Am Alten Berg" und blieb vermutlich an einem am Straßenrand geparkten BMW hängen. Hierdurch entstand an diesem ein Schaden von rund 2000 Euro. Aufgrund der Lackantragung am BMW ist davon auszugehen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw handelte. Wer hat entsprechende Beobachtungen zum Unfallhergang oder dem Verursacherfahrzeug gemacht? Hinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990.

