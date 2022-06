Umstellung erfordert fundiertes Wissen

Hohenlohekreis. Die Nachfrage nach ökologisch produzierten Lebensmitteln steigt kontinuierlich und eine Zunahme der Flächen zum Erhalt der Biodiversität wird auch von gesetzlicher Seite gefordert. Doch eine Umstellung verändert einen Betrieb grundlegend und sollte deshalb gut bedacht und geplant werden.

Daher veranstalteten das Landwirtschaftsamt im Landratsamt Hohenlohekreis und die Bio-Musterregion Hohenlohe gemeinsam ein Tagesseminar zum Thema ökologischer Landbau für umstellungsinteressierte Landwirte in der Alten Kelter in Forchtenberg.

Einen ersten Einblick ins Thema Ökolandbau konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Theorieteil am Vormittag gewinnen. Nina Faiß von der Bio-Musterregion Hohenlohe zeigte, wie durch die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten und die Vernetzung von Akteuren der Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen in Hohenlohe nachhaltig gesteigert werden kann. Jonathan Kern vom Beratungsdienst des Bioland-Verbands ging in seinem Vortrag auf die Grundlagen des Ökolandbaus, speziell des ökologischen Ackerbaus, ein. Wichtigste Prinzipien sind die Förderung der Bodenfruchtbarkeit und der biologischen Vielfalt sowie ein möglichst geschlossener Kreislauf von Nährstoffen zwischen Boden, Pflanzen und Tieren.

Der ökologische Landbau müsse deshalb als System betrachtet werden, so Kern. Wie die Vermarktung ökologisch erzeugter Produkte aussehen kann, erläuterte Dr. Anna Schmieg, Geschäftsführerin der organisch-biologischen Erzeugergemeinschaft (OBEG). Besonderen Wert wird auf möglichst direkte Wertschöpfungsketten von der regionalen Produktion des Saatguts, dem Anbau möglichst vielfältiger Sorten bis zur Vermarktung an Bio-Bäckereien gelegt.

Am Nachmittag ging es dann auf den Bioland-Betrieb von Familie Herz, dem hohenlohischen Partnerbetrieb des ÖkoNetzBW. Dort gab es die Gelegenheit, praktische Einblicke in die ökologische Landwirtschaft zu gewinnen und in lockerer Runde Fragen zu stellen. Der Maschinenring Hohenlohe stellte dazu auch besondere Geräte zur Begutachtung bereit, die im ökologischen Landbau zum Einsatz kommen.