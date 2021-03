Hohenlohekreis. Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat am Wochenende 25 neue Corona-Fälle ans Landesgesundheitsamt gemeldet. Darunter ein neuer Fall in einer Kindergarteneinrichtung in Öhringen mit zwölf Kontakten und ein Fall in einer Kindergarteneinrichtung in der Gesamtgemeinde Künzelsau mit 21 Kontaktpersonen. Am Sonntag wurden keine weiteren bestätigten Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 93,2 pro 100 000 Einwohner.

AdUnit urban-intext1

Die Lockerungen treten für alle Landkreise mit einer Inzidenz von 50 bis 100 pro 100 000 Einwohner in Kraft und gelten somit auch für den Hohenlohekreis. Weitere Erleichterungen gibt es für Landkreise mit einer Inzidenz von unter 50 pro 100 000 Einwohner, strengere Regelungen Kreise mit einer Inzidenz von über 100. „Mit der neuen Corona-Verordnung werden möglichst viele Öffnungen erlaubt, aber eben nur da, wo es aufgrund niedriger Infektionszahlen vertretbar ist. Daher werden die Regelungen komplizierter in der Umsetzung und erfordern ein wachsames Auge durch die Landkreisverwaltungen“, so Erster Landesbeamter Gotthard Wirth. lra