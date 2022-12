Die Weihnachtsfeier der Sonderschrauben Güldner GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der Adolf Würth GmbH & Co. KG, fand in der Lagerhalle in Niederstetten statt.

Der Geschäftsführer, Dr. Markus Beckert, ließ das Jahr 2022 Revue passieren und hob dabei besonders hervor, dass man trotz der schwierigen Zeiten einen Umsatzrekord aufgestellt habe. Mit der Investition in einen

...