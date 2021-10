Umfrids Handeln ein Anstoß für heute

Niederstetten. „Das war nicht recht“–mit diesen Worten am Kirchturm beginnt der am Wochenende eingeweihte „Tachelespfad“ in Nieder-stetten. Die Vorbachtalgemeinde tat man sich bisher schwer mit dem Gedenken an Pfarrer Hermann Umfrid, der am 25. März 1933 in einer Predigt die Misshandlungen der Juden in Niederstetten anprangerte. Lediglich eine Erinnerungstafel in der Kirche erinnerte an den Pfarrer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die evangelische Kirchengemeinde griff nun das Thema auf und der neunte Pfarrer nach Hermann Umfrid, Roland Silzle, schlug vor, einen Arbeitskreis zu bilden. Ein Dutzend Personen, durch die der ganze Querschnitt der Niederstettener Bürgerschaft vertreten ist, hatte sich zur Mitarbeit bereit erklärt. Bereits bei der ersten Zusammenkunft kristallisierte sich heraus, dass es sich um ein komplexes Gedenkobjekt handeln solle. Man erkannte, dass Toleranz und Zivilcourage zentrale Themen sein sollten. Um dies darzustellen und Interesse zu wecken ist es wichtig, Zusammenhänge aufzuzeigen und möglichst objektive Einblicke und Informationen zu geben. Nach langjähriger Planung und Umsetzung soll der Pfad jetzt teils interaktiv und multisensual das Gestern, Heute und Morgen verbinden.

Dies hoffen nun die Verantwortlichen mit dem sechs Stationen umfassenden Tachelespfad verwirklicht zu haben. Der barrierefreie Pfad durch die Altstadt beginnt an der Jakobskirche mit der Suche nach dem richtigen „Standpunkt“, an dem man in einem anamorphen Spiegel eine verschlüsselte Schrift lesen kann, die auf dem Bodenpflaster geschrieben steht: „Was gestern in dieser Stadt geschah, das war nicht recht“. Die Worte rief der damalige Niederstettener Stadtpfarrer Hermann Umfrid in seiner Sonntagspredigt in „Tacheles“ den Bürgern zu. Mit seinen Worten verurteilte er die brutalen Misshandlungen jüdischer Mitbürger durch Nationalsozialisten im damaligen Rathaus und zeigte damit Zivilcourage.

Sechs verschiedene Blickwinkel

Zur Station eins des Pfades gehören aber auch noch die drei Informationstafeln mit den Themen: Hermann Umfrieds Handeln, ein Anstoß für uns heute? – die Geschehnisse vom 25. März 1933 und Pfarrer Umfrid damals und heute. Fünf weitere Stationen am alten Rathaus mit dem Thema „Die Entwicklung der Ausgrenzungsgesellschaft“, Station drei am Kult mit einer Infosäule und einem Zeitstrahl über jüdisches Leben in Niederstetten, Station vier an der alten Synagoge, die am 9. April 1945 zerstört wurde mit dem Thema „Das jüdische Gotteshaus“ folgen. Station fünf zeigt Zerstörung und Wiederaufbau und die sechste Station am Rathaus beinhaltet das Grundgesetz der Bundesrepublik und einem Spiegel mit dem Titel „Akzeptiere ich andere Meinungen?“ Man wolle auf keinen Fall mit erhobenem Zeigefinger aufmerksam machen, sondern jede einzelne Station solle zum Denken anregen, betonte Sandra Neckermann vom Kulturamt. Tim Gebhardt ergänzte, dass dabei der eigene „Standpunkt“ immer wichtig sei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2