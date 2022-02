Umfrage zu Langzeitfolgen

Hohenlohekreis. Die SRH Hochschule Heidelberg führt aktuell eine breit angelegte Studie zu den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung durch. Dabei unterstützt auch der Hohenlohekreis.

„Unser Landkreis war von Beginn an besonders stark von der Pandemie betroffen. Gerade darum ist es ein wichtiges Anliegen, einen Beitrag zu leisten, um den Betroffenen zu helfen und Antworten auf Fragen zu finden, die seit März 2020 begleiten“, sagt Annemarie Flicker-Klein, Leiterin des Gesundheitsamts. Gemeinsam mit Landrat Dr. Matthias Neth hat sie Genesene aus dem Landkreis angeschrieben und zur Teilnahme an der Studie aufgerufen. Wer an der Studie teilnehmen möchte, muss keine Long-Covid-Symptome haben, betont Annemarie Flicker-Klein.

Auswertung

Darüber hinaus sind auch Bürger, die nicht an Covid-19 erkrankt waren, zur Teilnahme willkommen. Die Teilnahme erfolgt online unter www.soscisurvey.de/CogniCovid19/ und dauert etwa eine Stunde. „Mit Ihrer Beteiligung tragen Sie nicht nur dazu bei, dass die Gesellschaft mehr über Covid-19 erfährt, die Teilnahme kann Ihnen auch ganz persönlich weiterhelfen“, teilt Flicker-Klein mit.

Alle Teilnehmenden erhalten auf Wunsch eine Auswertung ihrer individuellen Daten und erfahren so mehr über ihren aktuellen Gesundheits- und Immunitätsstatus.

Die Studienleiter Professor Dr. Patric Meyer und Dr. Ann-Kathrin Zaiser der Fakultät für Angewandte Psychologie der SRH Hochschule Heidelberg freuen sich, dass der Landkreis die Studie unterstützt.