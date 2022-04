Über zwei Millionen Euro für Bau

Aub/Sonderhofen. Zu Beginn der jüngsten Sitzung des Auber Stadtrates erläuterten Alex Bucherer, Leiter der Sozialstation St. Kunigund und Michaela Zitterbart, die Pflegeberaterin in dieser Einrichtung, dem Gremium ihr Konzept „PflegeSoNah“ und stellten den geplanten Neubau der Sozialstation in Sonderhofen vor.

Demnach betreut die Sozialstation mit ihren aktuell 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 200 Personen und berät weitere 150 Menschen in 36 Gemeinden und Ortsteilen des südlichen Landkreises Würzburg.

Mit dem Konzept PflegeSoNah will die Sozialstation in die Tagespflege mit einsteigen. Demnach gibt es im Landkreis Würzburg aktuell 241 Plätze, davon 41 in Ochsenfurt. Obwohl rund ein Viertel der hochbetagten Menschen im südlichen Landkreis leben, stehen dort nur 14 Prozent der Pflegeplätze zur Verfügung.

Zentrale Lage gibt den Ausschlag

Als im Jahr 2017 der Beschluss gefasst wurde, im Bereich der Tagespflege tätig zu werden, wurden die Gemeinden gebeten, Vorschläge für einen geeigneten Standort zu machen. Unter den eingereichten Vorschlägen habe man sich für Sonderhofen entschieden, weil der Standort zentral und verkehrsgünstig nahe der B 19 liegt und ländlich geprägt ist.

Die Kosten für den geplanten Neubau nahe des dortigen Kindergartens werden auf 2,2 Millionen Euro geschätzt. Nach Abrechnung der beantragten Zuschüsse von 600 000 Euro sowie eines Eigenanteils der Sozialstation von 150 000 Euro müssten rund 1,5 Millionen Euro über einen Kredit finanziert werden.

Erbpacht für 99 Jahre

Den Schuldendienst werde man voraussichtlich über die Investitionskosten aus dem laufenden Betrieb heraus tragen können. Das Grundstück stelle die Gemeinde Sonderhofen in Erbpacht für 99 Jahre für jährliche Pacht von zwanzig Euro zur Verfügung.

Zitterbart stellte dem Stadtrat das Tagespflegekonzept für 24 Pflegeplätze und die Pläne für das Gebäude vor. Vorgesehen sei auch ein Hol- und Bringdienst. Mit dem Neubau hofft man, im nächsten Jahr beginnen zu können.

Bedauern in Aub

„Den Neubau hätten wir uns auch ganz gut in Aub vorstellen können“, bedauerte Bürgermeister Roman Menth in der Sitzung. Der Verwaltungschef lobte aber die Arbeit der Sozialstation und bat die beiden Vertreter der Einrichtung, die Anerkennung der Stadt Aub auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben.