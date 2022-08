Für die Heeresflieger aus Niederstetten ist es der bisher längste Löscheinsatz der letzten Jahre. Die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz im Elbsandsteingebirge dauern an, konnten aber durch den Einsatz zahlreicher Hilfskräfte am Boden und mit der Hilfe von bis zu 15 Löschhubschraubern eingedämmt werden.

Bis zu drei Hubschrauber vom Transporthubschrauberregiment 30 aus Niederstetten

