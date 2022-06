Über 17 Stockwerke Gas geben

Schwäbisch Hall. Der fünfte Benefiztreppenlauf im Diakoneo Diak Klinikum in Schwäbisch Hall findet am Montag, 4. Juli, ab 18 Uhr statt. Nach zwei Jahren Pause geht es für Profi- und Hobbyläuferinnen und -läufer wieder über 394 Stufen und 17 Stockwerke durch das Klinikum. 65 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen.

Ob der Rekord des bisherigen Gewinners Jürgen Schmidt mit 2:43 Minuten gebrochen wird? Anmeldungen zu dem besonderen Laufevent sind ab sofort möglich.

Teil der Cupwertung

Nach pandemiebedingter Pause ist der Diak-Treppenlauf am Montag, 4. Juli, wieder in der deutschlandweiten Cupwertung der Towerrunning Germany Association vertreten.

Um in der Cupwertung dabei zu sein, müssen Profi-Treppenläufer an mindestens vier von insgesamt 18 Treppenläufen teilnehmen. Auch Hobbyläuferinnen und -läufer dürfen als Staffel an den Start gehen und sich die Strecke aufteilen.

Startschuss ist um 18 Uhr. Gestartet wird im 20-Sekunden-Takt, um die Obergrenze von 250 möglichen Sportlerinnen und Sportlern in akzeptabler Wettkampfzeit bewältigen zu können.

Pokale zu gewinnen

Nach dem Lauf gibt es im Innenhof des Robert-Dürr-Hauses Getränke und Bewirtung.

Die Siegerehrung werden Geschäftsführer Christoph Rieß und der ärztliche Direktor, Lothar Jahn, durchführen.

Pokale gibt es für die drei schnellsten Frauen, Männer und Jugendlichen, die zwei schnellsten Mannschaften bei den Frauen und Männern erhalten einen individuell angefertigten Pokal.