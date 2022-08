Nach der Rothenburger Polizei hat auch die baden-württembergische Polizei eine Bilanz zum Taubertal-Festival in Rothenburg vorgelegt. Über 1500 Personen in über 1000 Fahrzeugen wurden zwischen Mittwoch, 10. August, und Montag, 15. August, in und um Bad Mergentheim kontrolliert. Die Polizei hatte über die Dauer des Taubertalfestivals mehrere Kontrollstellen eingerichtet und dort Besucher, die

...