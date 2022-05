U-15-Volleyballerinnen werden Bezirksmeister

Niederstetten. Souverän mit insgesamt nur einem Satzverlust über alle Bezirksrunden hinweg hat sich die U15 Volleyball-Mannschaft des TV Niederstetten für die Württembergischen Meisterschaften qualifiziert. In der letzten Qualifikationsrunde, die am 1. Mai ausgespielt wurde, gewannen die Mädchen aus dem Vorbachtal überlegen die Spiele gegen die SG Sportschule Waldenburg, SV Heilbronn am Leinbach, TSV Bietigheim und TSG Backnang überlegen mit jeweils 2:0 Sätzen. Den Titel Bezirksmeister U15 hatte man sich redlich verdient. Für den TV Niederstetten 1 spielten Ida Dod, Stella Endres, Nora Haag, Pauline Hobmaier und Hannah Mehring.

