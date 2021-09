Treffpunkt für die ganze Ortschaft

Der Gemeindesaal in Herrenzimmern erstrahlt in neuem Glanze. Nach Sanierung und Erweiterung hat der Niederstettener Ortsteil damit ein neues Prachtstück. Die Einweihung wurde coronakonform gefeiert.

Herrenzimmern. Die Renovierung und Erweiterung des Gemeindesaals hatte der Niederstettener Stadtteil Herrenzimmern herbeigesehnt. Schließlich ist der Raum zentraler Ortstreffpunkt für Theaterspiel, Gesang, für Feste, Infoaustausch und Beratung.

Dass der große Saal des ehemaligen Schulhauses schon mal überfordert war, ließ sich insbesondere bei den Auftritten der Theaterfreunde Herrenzimmern nicht länger leugnen.

Da saß das Publikum so dicht an dicht, dass nur für wirklich schlanke und gelenkige Bedienungen noch ein Durchkommen möglich war; eng ging’s auch zu für die Akteure, die perfekt harmonieren mussten, um sich in der winzigen Garderobe nicht ineinander festzuhaken.

Im Sommer 2019 begonnen

Auch Stoßlüftung zwischen den Akten konnte dem Temperaturanstieg im Verlauf eines längeren Fest- oder Theaterabends kaum Einhalt gebieten.

Jetzt ist das im Sommer 2019 begonnene An- und Umbauwerk vollbracht.

Ohne Corona hätte es schneller gehen können, so Ortsvorsteher Jochen Emmert, und ohne Corona hätte die Ortschaft die Neu- und Wiedereröffnung auch garantiert mit einem mindestens zweitägigen Riesenfest gefeiert, samt Ehrenreden, Chor, Theater und dergleichen. So, durch die Pandemie gebremst, feierte man klein, machte den statt Einweihungsfest organisierten Tag der offenen Tür nur Ortsansässigen und unmittelbaren Nachbarn bekannt, stellte trotzdem zwei große Zelte auf und sorgte im Mehrschichtsystem aus der ganz neuen Küche heraus für Versorgung vom Weißwurstfrühstück bis zum Vesperteller.

1500 Arbeitsstunden geleistet

Die erste Küchenschicht stellte der Jugend- und Tischtennisclub, den Mittagstisch schulterte der Theaterverein, die Küchen-Schlussrunde übernahm der Männergesangverein – und draußen im Zelt sorgten die Landfrauen für Kaffee und Kuchen.

Alle nutzen den Raum, also packen auch alle mit an – nicht nur, wenn es ums Feiern geht, sondern auch bei der vorangehenden Bauplackerei. Rund 1500 ehrenamtliche Arbeitsstunden steuerten gut 40 freiwillige Helfer und Helferinnen bei, Spülmaschine und Tortenkühlschränke wurden über Spenden finanziert, für Beamer und dergleichen stehen Theaterverein und Männergesangverein gerade.

Großzügiger Zuschuss

Ausdrücklich würdigte Ortsvorsteher Emmert die großzügige Förderung aus Landesmitteln, die Stadt und Ortschaft die Umsetzung der gut 450 000 Euro teuren zukunftsweisenden Baumaßnahme ermöglichte.gerne

Die ehemalige Kleinküche mit Ausgabetheke wurde zur modernen Garderobe umgestaltet, an den erweiterten Saal schließt sich die vergrößerte Bühnenfläche an, die ausgefeilte Belüftungsanlage samt Infrarotheizung sorgen künftig für perfektes Raumklima. Der Anbau punktet mit barrierefreiem Aufzugzugang, teilweise barrierefrei gestalteten Sanitäranlagen, der funktional gestalteten Küche sowie einem Raum, der nach Bedarf als Stuhllager oder bei Events als Künstlergarderobe zu nutzen ist.

Rund zehn regionale Firmen setzen die vom Niederstettener Architekturbüro Vix erarbeitete Planung gekonnt um. Projektbetreuerin Martina Welk ist mit dem Ergebnis ebenso zufrieden wie die sehr aktiven sieben Vereine im Ort, die dafür sorgen werden, dass der Saal nie lange leer steht.

Geduld gefragt

Zu schade, dass Manfred Heinold anderweitiger Verpflichtungen wegen nicht dabei sein konnte, als Ortsvorsteher Jochen Emmert gemeinsam mit Niederstettens erstem stellvertretenden Bürgermeister Harald Dietz, Projektbetreuerin Welk und Vertretern der Ortsjugend das symbolische Absperrband durchschnitt.

Manfred Heinold, der langjährige Ortsvorsteher von Herrenzimmern, hatte sich als örtlicher Bauleiter intensiv um das Vorhaben gekümmert.

Jetzt scharren einige Vereine bereits ungeduldig mit den Hufen: Der Theaterverein etwa würde sich am liebsten sofort ans Werk machen und eine Nach-Corona-Premiere ankündigen.

Doch bis es so weit ist, müssen sich Spieler, Helfer und auch das längst schon wieder sehr theaterhungrige Publikum noch eine Weile gedulden.