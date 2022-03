Traditionals und neue Melodien

Niederstetten. Polka, Jodelings und Heimatlieder: Monika Drasch spielt am Freitag, 11. März, um 20 Uhr mit der Emerenz-Meier-Band im Niederstettener Kult.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Emerenz Meier, geboren 1874 in Schiefweg/Passau, gestorben 1928 in Chicago, hatte in Chicago versucht, ihren Sohn sowohl die deutsche Sprache, als auch ihren bayerischen Dialekt zu lehren. Sie erlaubt in ihren Briefen einen Einblick in den Alltag einer Auswandererfamilie.

Es ist nicht nur ein historisches Interesse an der Person Emerenz Meier, das die Musikerin Monika Drasch zur Beschäftigung mit ihrem Werk gebracht hat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es sind auch die Themen der Schriftstellerin Emerenz Meier, die sie immer wieder berührt, auch betroffen gemacht haben. Wo sie sich auflehnt, frech ausspricht, was sie stört, bewundert Monika Drasch ihren Mut und die Kraft ihres Ausdrucks.

Die neuen Melodien zu den Gedichten sind geleitet von Stimmung und Sprachrhythmus der Texte, beeinflusst von der Harmoniefolge alter niederbayerischer Passionslieder, der Klanglichkeit trotziger Kinderlieder, des Musizierstils der Innviertler Landlermusikanten.

Die Traditionals des Konzertes sind so ausgewählt, dass Emerenz Meier sie gekannt und gemocht haben könnte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die „Jodelings“ – überaus beliebte Jodellieder aus den 1920er Jahren „im Amerika“, werden einen besonderen Stellenwert erhalten im Programm. „Easy way of life“ in schönster musikalischer Überlieferung.