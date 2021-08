Tourismusregionen wollen stärker kooperieren

Hohenlohekreis. Staatssekretär Dr. Patrick Rapp, MdL, vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg besuchte jüngst die Touristikgemeinschaft Hohenlohe. Im Fokus des Besuchs stand das Thema Genuss – zumal Hohenlohe seit 2006 die erste Genießerregion in Baden-Württemberg ist. Als Vertreter der Genießerregion und Protagonist für Slow Food stellte Friedrich Hack seinen Betrieb auf dem Lindelberg in der Gemeinde Pfedelbach vor. Der Metzgermeister und Fleischsommelier verkörpert die alte Handwerkskunst mit naturnahen Kreisläufen. Produziert wird alles aus seiner Hand.

Als weiterer Programmpunkt der Informationsfahrt verwöhnte das Team von Willi Carle vom Hotel Restaurant Rose in Bretzfeld-Bitzfeld die coronabedingt sehr kleine Delegation mit sommerlichen Gerichten. Landrat Dr. Matthias Neth hatte als Überraschung die Hohenloher Weinprinzessin Mathea eingeladen, die damit ihren allerletzten Auftritt vor ihrer Verabschiedung am Wochenende absolvierte.

Neth berichtete als Vorstandsvorsitzender der Touristikgemeinschaft Hohenlohe über die Erfolgsgeschichte der Genießerregion Hohenlohe – mit Fokus auf die Direktvermarktung, Genusshandwerker und den Weintourismus. Caroline Bogenschütz, Leiterin des Amts für Wirtschaftsförderung und Tourismus, präsentierte neue Ideen und Wege in die Zukunft. Dabei geht es zum einen um Projekte, die die Synergien zwischen den Bereichen Wirtschaftsförderung und Tourismus stärker nutzen, und zum anderen um ein verstärktes Zusammenwachsen der Akteure der sechs Tourismusregionen im nördlichen Baden-Württemberg. Christina Lennhof, Geschäftsführerin vom Kraichgau-Stromberg Tourismus und Sprecherin für das nördliche Baden-Württemberg, ging auf die Entwicklung und die Notwendigkeit der verstärkten Kooperation ein. „Hohenlohe ist eine starke Marke. Wir freuen uns auf die gemeinsame Weiterentwicklung unserer touristischen Angebote, auch zusammen mit dem nördlichen Baden-Württemberg“, erklärte Landrat Dr. Neth. Staatssekretär Dr. Rapp zeigte sich von den Einblicken in die Tourismusarbeit in Hohenlohe und im Nördlichen Baden-Württemberg beeindruckt. lra