Torturmreihe wird fortgesetzt

Langenburg. Für die Zeitreise „God Save The Queen” in der Torturm-Reihe mit Axel Dittrich zum 70-jährigen Thronjubiläum und die verwandtschaftlichen Beziehungen zum Langenburger Fürstenhaus werden drei Termine angeboten, damit die Zuhörerzahlen verteilt werden können. Diese sind an den Sonntagen, 30. Januar, 6. und 13. Februar jeweils um 17 Uhr.

Kein britischer Monarch saß länger auf dem Thron: Am 6. Februar 1952 folgte Elizabeth II. ihrem Vater Georg VI. auf den britischen Thron. Diese 70 Jahre werden im Juni 2022 beim Platinum Jubilee groß gefeiert. Die Krönung eines britischen Königs ist an Prunk und Zeremoniell kaum zu überbieten. Und: Seit der Krönung der legendären Queen Victoria 1838 fand kaum eine dieser Feierlichkeiten ohne das Haus Hohenlohe-Langenburg statt.

Axel Dittrich begibt sich mit den Zuhörern auf eine glamouröse Zeitreise und führt sie ein in das Jahrhunderte alte Zeremoniell der Krönung sowie der teilweise verworrenen verwandtschaftlichen Verbindungen der britischen Royal Family und der Familie Hohenlohe-Langenburg.

