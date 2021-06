Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Zwei Eigenproduktionen und neue Vereinsstruktur Toppler Theater in Rothenburg startet am 23. Juni in die Sommersaison

Trotz einer deutlich reduzierten Platzzahl geht das Toppler Theater in Rothenburg optimistisch in die zweite von Corona geprägte Sommersaison. Auf dem Plan stehen unter anderem zwei Eigenproduktionen.