Toppler-Theater hinter den Erwartungen zurückgeblieben

Rothenburg. Einen turbulenten Endspurt legt das Toppler Theater in dieser Saison hin und freut sich dabei über meist ausverkaufte Vorstellungen. Wie der hintersinnige Titel „Non(n)sens” schon erahnen läßt, geht es um leichte Unterhaltung, in der fünf Nonnen gar nicht so fromm ihr Unwesen treiben. Mit dieser Musical-Comedy beschließt Rothenburgs Profibühne am 26. August seine diesmal sehr musikalisch ausgefallene Freilichtsaison.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Selbst die Theatermacher hatten nicht alle mit einem solch überraschenden Abschlusserfolg gerechnet, aber offenbar ist stimmungsvoll-hintersinnige Unterhaltung mit Gesang im Moment beim Publikum gefragt – vor allem, wenn das Ganze derart gekonnt und begeistert vorgetragen wird wie von den fünf Schauspielerinnen. Sie sorgen für Kurzweil, die Themen wie Krieg, Corona und Energiekrise vergessen lassen, wenn die Nonnen über die Bühne huschen und dabei auch noch am historischen Ort auftreten: schließlich befindet man sich im Hof des einstigen Dominikanerinnen-Klosters und da sind die Bezüge im Stück manigfaltig, vom Kräutergarten um die Ecke im Klostergarten bis zum malerischen Taubertal.

Regisseurin Katja Wolff prägt schon seit Jahren erfolgreich den Spielplan der Rothenburger Bühne, was auch an einem eingespielten Team beim aktuellen Stück von Ausstattung (Saskia Wunsch) über Choreographie (Thomas H. Heep) und Dramaturgie (Carsten Golbeck) bis zur musikalischen Leitung (Carsten Gerlitz) liegt.

Mehr zum Thema Röttingen Die größten Influencer der Musikgeschichte Mehr erfahren

Die aufgeregten Nonnen haben allen Grund zur Hektik, denn ihre Schwester Bouillabaisse hat über 20 Ordensschwestern mit ihrer Kochkunst dahingerafft und nun fehlt es sogar am Geld für die Beerdigung. Da soll eine Benefizvorstellung helfen, in die sich das Publikum versetzt fühlt. Die Nonnen von alt bis jung zaubern ihre speziellen Showtalente auf die Topplerbühne. In dieser Variante des Musicals von Dan Goggin (Premiere New York 1985) geschieht dies unter geschickter Einbeziehung der lokalen Bühnenverhältnisse mit Treppe und Mauer.

Eingebaut in die Texte sind englischer Humor und mancher Witz-Kalauer, sogar ein bisschen Sex und Erotik blitzen kurz auf, jedenfalls nichts für strenge Katholiken. Musikalisch sorgen die fünf Darstellerinnen am laufenden Band mit ihren Gesangstalenten für Höhepunkte. In ihren Rollen überzeugen die Schauspielerinnen Lucille-Mareen Mayr, Ruth Müller, Anna Schmikale, Betty Vermeulen, Mascha Volmershausen. Viel Zwischen- und anhaltender Schlussapplaus danken es ihnen. Im Vorstand des Theatervereins und bei der Geschäftsführung atmet man nach schwierigen zwei Corona-Jahren auf, dass es nun zu einem im besten Sinne „stürmischen“ Saisonabschluss im 15. Spieljahr kommt. Jedoch waren der Anlauf der am 11. Juni begonnenen Saison („Das kunstseidene Mädchen”) ebenso wie die Wiederaufnahme von „Der Kredit” im Juli sowie die Gastspiele nicht durch großen Zuspruch gesegnet, die Einnahmen blieben enttäuschend.

Dabei hatte sich das „kunstseidene Mädchen” mit Feline Zimmermann als ein künstlerisch sehr herausragendes Einpersonenstück (plus Pianist Wolfgang Böhmer) erwiesen. Das Sprechtheater soll 2023 wieder mehr im Vordergrund stehen, vielleicht sogar etwas Klassisches auf die Bühne kommen. Da werden der Theatervereins-Vorstand mit Jürgen Klatte an der Spitze und der bisherige langjährige Geschäftsführer Erich Landgraf sowie die Regie nach der Saison, wenn alle Zahlen vorliegen, nochmal in sich gehen. Ohne höhere Zuschüsse für diese inzwischen gut etablierte staatlich und städtisch geförderte Bühne mit rund 140 Plätzen wird es nach den mageren Jahren kaum gehen. Private Sponsoren sind im Finanzgefüge dabei unerlässlich, wie es heißt.

Mit etwas Glück lassen sich noch Karten für die fast täglichen Nonnsens-Vorstellungen bis Freitag, 26. August ergattern (ausgenommen der Liederabend am 20. und 21. August „Wien wort auf di” als Gastspiel, ferner der spielfreie 22. August). Infos unter www.toppler-theater.de, Karten unter www.reservix.de