„Toller Baustein für die Finanzierung“

Niederstetten. Im Namen des TV Niederstetten erhielt Pfarrer Roland Silzle für den „Tachelespfad“ eine Spende in Höhe von 750 Euro. Der Betrag ist durch den Erlös des Herbstlaufes, welcher im September ein voller Erfolg war, zusammen gekommen. Pfarrer Silzle bedankte sich im Namen der Mitglieder des Arbeitskreises beim Vorsitzenden des TV Niederstetten, Marco Hämmelmann und Sportwart Jörg Mohr für die Spende. „Der Betrag ist ein toller Baustein bei der Finanzierung des Projektes“ und „die Spendenaktion des TV Niederstetten ist außerdem ein Hinweis auf die gute Akzeptanz des ’Tachelespfades’ in der Niederstettener Bevölkerung“, so Silzle. In Erinnerung an mutiges Verhalten und Zivilcourage von Pfarrer Umfrid in der Zeit des Nationalsozialismus kann sich der Besucher auf eine spannende Entdeckungsreise begeben. Dokumentiert und medial aufbereitet wird Stadtgeschichte in Verbindung mit einem Blick auf die jüdische Gemeinde vor Ort greifbar. Zivilcourage und Toleranz waren damals und sind heute immer noch wichtige Eigenschaften einer funktionierenden Gesellschaft, welche auch bedeutende Elemente im Werteleitbild des TV Niederstetten sind.

