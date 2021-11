Forchtenberg. In Forchtenberg ereignete sich am Donnerstag ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 83-Jähriger stellte zwischen 15 und 16.30 Uhr seinen Traktor an einem leichten Abhang am Waldrand der Gewanne „Wasen“ und „Rotes Loch“ ab, um etwas auf sein landwirtschaftliches Gespann aufzuladen. Dabei wurde nach Angaben der Polizei vermutlich die Handbremse am Traktor nicht ausreichend angezogen und kein Gang eingelegt, so dass das Gefährt ins Rollen kam.

Bei dem Versuch, das Fahrzeug aufzuhalten, wurde der Mann von seinem Gefährt erfasst. Dadurch erlitt der 83-Jährige so schwere Verletzungen, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag.