„Tochter“ Geld überwiesen

Buch am Wald/Rothenburg. Ein Bürger aus Buch am Wald (Landkreis Ansbach) meldete einen weiteren Betrugsfall, da er auf Whatsapp angeschrieben worden war und sich dieser Schreiber als sein Sohn ausgab. Im Verlauf des Chats wurden rund 1500 Euro als Hilfeleistung gefordert. Der 64-jährige Vater erkannte den Betrugsversuch und brach das Gespräch ab. In Rothenburg wurde einer älteren Frau auf derselben Plattform vorgetäuscht, von ihrer Tochter angeschrieben worden zu sein. Auch hier wurde Geld gefordert. Die Mut-ter kam den Forderungen ihrer angeblichen Tochter nach und überwies drei Geldbeträge im unteren vierstelligen Bereich auf ein Konto, das ihr mitgeteilt wurde. Die Polizei bittet darum, bei solchen Anschreiben auf dem Messaging-Dienst vorsichtig zu sein und Kontakt zu der Person aufzunehmen, die vortäuscht, das Geld zu benötigen.

