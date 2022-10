Tipps rund ums Energiesparen

Künzelsau. Knapp 100 Markthändler haben sich zum Simon-Judä-Krämermarkt am Freitag, 28. Oktober, in Künzelsau angemeldet. Und auch die Cleverländ-Roadshow ist am Markttag zu Gast in Künzelsau. Das Angebot des Landes Baden-Württemberg zur Beratung und Information rund um das Thema Energiesparen ist ebenso wie der Infostand des Klima-Zentrums Hohenlohe am Unteren Markt zu finden. Der Wochenmarkt zieht am Freitag, 28. Oktober, in die Wertwiesen um und bietet dort die gewohnt Waren aus der Region an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei dem traditionellen Simon-Judä-Krämermarkt präsentieren die Marktbeschicker von 8.30 bis 18 Uhr Altbewährtes sowie aktuell Angesagtes an. Die Genießermeile am Unteren Markt verspricht ab 10 Uhr gutes Essen und von 16 bis 20 Uhr Live-Musik mit den Lazy Monkeys, bei freiem Eintritt.

„Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern und Unterstützern vor Ort ein niedrigschwelliges Angebot für die Bürger als ergänzendes Unterstützungsangebot in der Krise machen. Im Mittelpunkt stehen Beratung, Information und Sensibilisierung. Es geht um einen gemeinsamen Schulterschluss im Land zum Thema Energiesparen. Ich freue mich daher, dass Künzelsau Teil der Roadshow und der Cleverländ-Kampagne ist“, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die Roadshow führt über sechs Wochen an 24 Standorte im ganzen Land. Auch das Klima-Zentrum des Hohenlohekreises gibt Informationen rund ums Energiesparen. Der Infostand ist am Unteren Markt zu finden. Die Hauptstraße ist am Freitag, 28. Oktober, wegen des Simon-Judä-Krämermarktes gesperrt, außerdem die Stuttgarter Straße ab der Alleekreuzung und die Komburgstraße. In der Stuttgarter Straße ist die Zufahrt zur Rathaustiefgarage frei. Auch die Komburgstraße ist für Anlieger aus Richtung Morsbach befahrbar. In der Stettenstraße und in der Keltergasse besteht absolutes Halteverbot.