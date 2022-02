Tipps für ein rest(e)loses Essen im Alltag

Hohenlohekreis. Bewusster Genuss und die Wertschätzung von Mahlzeiten und regionalen Lebensmitteln auch im hektischen Alltag: Diese Herausforderung steht im Mittelpunkt der diesjährigen landesweiten Ernährungstage.

Dazu veranstaltet das Landratsamt Hohenlohekreis, Landwirtschaftsamt, vom 14. bis 18. Februar eine interaktive Online-Ausstellung. Verbraucherinnen und Verbraucher sind willkommen, sich unter dem Link https://kurzelinks.de/iklu über die vielen Aspekte rund um „Gutes Essen ohne Reste“ zu informieren.

Iris Roski und Annalena Denninger freuen sich auf die Online-Ausstellung zu den Ernährungstagen 2022. © Landratsamt

Hektik, Stress und Leistungsdruck bestimmen heute den Alltag vieler Menschen.

Gutes trotz Zeitdruck

Insbesondere Berufstätigen fehlt dadurch häufig Zeit für ausgewogene und genussvolle Mahlzeiten. Ob Kantine, to go beim Bäcker um die Ecke oder von zu Hause etwas mitbringen – alle Varianten bieten Möglichkeiten, trotz Zeitdruck gut zu essen und dabei auch Regionalität und Nachhaltigkeit im Blick zu haben.

Bei den verschiedenen Aktionen im Rahmen der Ernährungstage 2022 bieten Expertinnen und Experten mit speziellen Angeboten Tipps und Tricks für eine gesundheitsförderliche und genussvolle Ernährung.

Auch der Landesregierung seien die Regionalität und die Wertschätzung von Lebensmitteln und genussvolles, ausgewogenes Essen ein wichtiges Anliegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) setze sich daher für gutes Essen in Baden-Württemberg ein, so zum Beispiel mit den seit 2015 einmal im Jahr stattfindenden Ernährungstagen.

Weitere Informationen rund um das Thema Ernährung gibt es unter www.ernaehrung-bw.de, www.mlr-bw.de und www.machs-mahl.de.

