Tim Jäger und Band zu Gast auf der Spitalbühne in Aub

Aub. Die Band „Tim Jägers Rock Class“ gastiert am Freitag, 20. August, um 19 Uhr auf der Spitalbühne in Aub. Das Motto des Abends lautet „Still got the Blues“. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Auber Kunstsommers statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Band des Gitarristen und Frontman Tim Jäger ist seit Jahren eine feste Größe der deutschen Blues-Rock Szene. Seit mehr als zehn Jahren tourt die Band, deren Kariere in der fränkischen Region begann, quer durch die Republik.

Neben der Musik aus ihren drei Alben enthält die Playlist auch ausgesuchte Blues-Rock-Klassiker. Den Schwerpunkt legt die Band in funkig und groovig gespielte Arrangements, aber auch ausgesuchte Stücke unter anderem von Jimi Hendrix Expierence, Black Sabbath und The Allman Brothers sind vertreten.

Die aktuelle CD „Real World“ enthält ausschließlich Songs aus eigener Feder.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Eintritt ist frei, Spenden gehen komplett an die Band. Der Zutritt ist nur möglich unter der Akzeptanz der zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygienevorschriften.