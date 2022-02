Thema: Unechte Teilortswahl

Crailsheim. Bei einer Bürgerversammlung am 1. März möchte Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer den Crailsheimern seine Pläne für eine Reform des in Crailsheim angewandten Wahlsystems vorstellen. Ziel sei die Vereinfachung des kommunalen Wahlrechts und eine fairere Sitzverteilung im Gemeinderat, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Oberbürgermeister-Wahlkampf hatte Dr. Christoph Grimmer angekündigt, bei einem Wahlsieg die unechte Teilortswahl in Crailsheim abschaffen zu wollen. Diese wurde 1972 im Rahmen der Gebietsreform in Baden-Württemberg eingeführt und sichert den Teilorten seither eine feste Vertretung im Gemeinderat zu.

Doch das Wahlsystem hierzu sei komplex und fehleranfällig, heißt es weiter. 6,4 Prozent aller in Crailsheim bei der letzten Kommunalwahl abgegebenen Stimmzettel waren ungültig. Zudem sorgen die garantierten Sitzplätze für eine ungleiche Verteilung im Verhältnis zur Einwohnerzahl.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neues Wahlsystem?

OB Grimmer möchte nun den Versuch wagen und die unechte Teilortswahl durch ein neues Wahlsystem ersetzen.

Nachdem die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat kürzlich hierzu eine Klausursitzung durchgeführt hatte, möchte Grimmer nun seine Pläne auch der Öffentlichkeit präsentieren und mit dieser diskutieren.

Am Dienstag, 1. März, lädt die Stadtverwaltung daher um 18 Uhr in den Hangar ein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bei der Bürgerversammlung wird zunächst Prof. Dr. Jürgen Fleckenstein, Professor an der Fakultät Rechts- und Kommunalwissenschaften an der Hochschule Kehl, das komplexe Thema einordnen und die Vor- sowie Nachteile neutral vorstellen.

Im Anschluss wird Dr. Christoph Grimmer das bisherige Wahlsystem erklären.