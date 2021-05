Testzentrum ist geöffnet

Bad Mergentheim. Das Schnelltest-Zentrum im Kulturforum ist auch an den Pfingstfeiertagen geöffnet. Es steht am Wochenende am Samstag, 22. Mai, von 10 bis 13 Uhr, am Sonntag, 23. Mai, von 10 bis 12.30 Uhr sowie am Montag, 24. Mai, von 10 bis 12.30 Uhr zur Verfügung. Termine können wie gewohnt unter www.bad-mergentheim.de., reserviert oder spontan vor Ort in Anspruch genommen werden.

Gastronomie unterstützen

Mit der Möglichkeit, auch an Feiertagen einen kostenlosen Schnelltest zu bekommen, sollen unter anderem die Öffnungen in der Gastronomie unterstützt werden. Denn sowohl im Innen- wie im Außenbereich brauchen Besucher aktuell einen Schnelltest-Nachweis oder eine Impf- oder Genesenen-Bescheinigung. Auch Familientreffen im derzeit erlaubten Rahmen können mit Schnelltests abgesichert werden, so die Betreiber.

Das Schnelltest-Zentrum ist im Kulturforum auf dem Hans-Heinrich-Ehrler-Platz zu finden. Es wird von der Stadt Bad Mergentheim und dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsverein Bad Mergentheim, gemeinsam betrieben und von der Bad Mergentheimer City-Gemeinschaft unterstützt.

Die Stadt ruft weiterhin dazu auf, das Angebot rege zu nutzen, um die günstige Inzidenz-Lage nicht zu gefährden.

