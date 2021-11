Terminvereinbarung zwingend nötig

Künzelsau. Impfwillige können sich an den neu eingerichteten Impfstationen im Hohenlohekreis an sieben Tagen in der Woche impfen lassen. An Sonntagen wird jeweils ab neun Uhr morgens am Alten Krankenhaus in Künzelsau ein Impfbus stehen, in dem Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen vorgenommen werden können. Organisiert wird das Angebot von Dr. Susanne Bublitz, der Pandemiebeauftragten der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg für den Hohenlohekreis, mit Unterstützung verschiedener Hausärzte aus dem Kreis sowie des Landratsamtes. Die Öffnungszeiten der Impfstationen im Einzelnen: Montag: Nobelgusch Pfedelbach, 18 bis 20 Uhr; Dienstag: KV-Notfallpraxis Künzelsau am alten Krankenhaus, 18 bis 20 Uhr; Mittwoch/Donnerstag: Nobelgusch Pfedelbach, 18 bis 20 Uhr; Freitag: KV-Notfallpraxis Künzelsau am alten Krankenhaus, 18 bis 20 Uhr; Samstag: Nobelgusch Pfedelbach, ab 9 Uhr; Sonntag: Parkplatz altes Krankenhaus Künzelsau, ab 9 Uhr. Eine Terminvereinbarung bei der zentralen Anmeldestelle unter www.impfterminmanagement.de/praxis/prx60994bfc19101/registrieren ist zwingend erforderlich.

Die Impfterminvergabe ist auch auf den Internetseiten www.gemeinschaftspraxis-pfedelbach.de, www.hohenlohekreis.de und www.corona-im-hok.de verlinkt.