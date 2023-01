Teils jahrzehntelanges Engagement geehrt

Röttingen. Der TSV Röttingen ehrte in der großen Burghalle langjährige Mitglieder. Vorsitzender Manfred Kreußer hielt einen Rückblick auf die vergangenen Jahre. Aus sportlicher Sicht sind die Volleyballer besonders hervor zu heben.

Zum Abschluss appellierte er an den Zusammenhalt sowie an die ehrenamtliche Mithilfe. Zusammen mit seinem Vize Manfred Thomas wurden anschließend zahlreiche Mitglieder mit der bronzenen, silbernen und goldenen Ehrenurkunde geehrt. Der vereinsinterne zusätzliche Engagementpreis für hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit wurde an Volker Hofmann und Manfred Kreußer vergeben.

Mit stehenden Ovationen und unter großem Applaus erfolgt die Ernennung zum Ehrenmitglied für Markhard Brunecker, Winfried Hubert und Erich Mitnacht, die höchste Auszeichnung für außergewöhnliches jahrzehntelanges Vereinsengagement. Nach ihrer aktiven Zeit standen alle drei über Jahrzehnte in verschiedenen „verantwortungsvollen“ Positionen dem TSV zur Verfügung und prägten entscheidend die Entwicklung des Vereins.