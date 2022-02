Tausch-Tag in Künzelsau: Motto lautet „bringen, finden und freuen”

Künzelsau. Der Tauschkreis Schwäbisch Hall/Hohenlohe und die Stadtverwaltung Künzelsau organisieren den Tausch-Tag in der Stadthalle in Künzelsau am Samstag, 12. März. Schon zum sechsten Mal heißt es „bringen – finden – freuen“.

Viele Dinge, die man nicht mehr braucht, sind zu schade zum Wegwerfen. Vielleicht kann ein Gegenstand, der überflüssig ist, ja für jemand anders noch nützlich sein? Bei wem jetzt vor dem geistigen Auge gleich eine ganze Reihe von Gegenständen auftauchen, der sollte sich den Termin für den Künzelsauer Tausch-Tag notieren. An diesem Tag finden Dinge einen neuen Besitzer. Alle Besucher dieser Veranstaltung sollen mit Freude nach Hause gehen: die, die etwas gebracht haben und sich damit entlasten und die, die etwas gefunden haben, was sie gut gebrauchen können.

Am Tausch-Tag wird es in der Stadthalle Artikel aus folgenden Rubriken geben: Haushaltsartikel, Kleidung, Taschen, Koffer, Sportartikel, Hobbyartikel, Spielzeug, Werkzeug, Ziergegenstände, CDs, DVDs, Schallplatten, kleine Elektrogeräte und Bücher. Nicht gewünscht sind Autoreifen, PCs und Zubehör, Röhrenmonitore, (Feder)betten und Matratzen. Große Gegenstände, die nicht zum Tausch-Tag in die Stadthalle gebracht werden können, können jedoch mit Bild und kurzem Text an einer Pinnwand angeboten werden. Natürlich geht es an diesem Tag keinesfalls darum, seinen Müll zu entsorgen, sondern es sollen gute, brauchbare Gegenstände einen neuen Besitzer finden. Daher versteht es sich auch von selbst, dass alle Artikel funktionsfähig, gut erhalten und sauber sein sollten. Mitglieder des Tauschkreises werden den ganzen Tag über das Bringen und Nehmen organisieren und kontrollieren.

In der Stadthalle ist eine FFP2-Maske zu tragen. Es wird nur eine begrenzte Personenanzahl eingelassen, mit Wartezeiten muss daher gerechnet werden. Jeder kann seine Artikel von 9 bis 13 Uhr kostenlos in die Stadthalle bringen, ganz unabhängig davon, ob er etwas mitnehmen möchte oder nicht. Wem etwas gefällt, der kann es ebenfalls kostenlos mitnehmen, egal ob er etwas gebracht hat oder nicht. Bis 14 Uhr steht die Stadthalle offen. Wer Artikel gebracht hat, die keinen neuen Besitzer gefunden haben, kann diese am Ende wieder holen, wenn er nicht möchte, dass diese in den Abfall kommen . Weitere Infos bei Gudrun Schaller vom Tauschkreis, E-Mail gudrun.schaller@gmx.de oder Telefon 07940/984020.