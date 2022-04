Tauberrettersheim: Deutsch-Sprachkurse für Menschen aus der Ukraine

Tauberrettersheim. Vor knapp drei Wochen sind im Taubertal die ersten ukrainischen Kriegsgeflüchteten angekommen. Ehrenamtlich, ohne Unterstützung, werden die rund 40 Menschen aus der Ukraine von Tanja Blecher, Rebecca Sturm und etwa zehn weiteren Helferinnen und Helfern betreut. Neben den alltäglichen Dingen wie einkaufen fahren, Kleidung besorgen, zu Ärzten und Behörden bringen, Bankkonten eröffnen und Formulare ausfüllen, haben sie einen Deutschkurs organisiert und dieser Tage gestartet. Für die Integration der Frauen und Kinder ist es wichtig, dass sie die deutsche Sprache sprechen und verstehen können, denn es gibt viel zu erzählen, wie man sich vorstellen kann.

Bisher können Rebecca Sturm und ihr Team vieles mit Übersetzungsprogrammen und Dolmetschern abdecken, aber manche Emotion kann man dabei nicht so herüber bringen. In kleinen Schritten werden erste Lektionen vermittelt, damit die alltäglichen Situationen für alle leichter werden. Für die nächsten Wochen ist geplant, Kinder und Erwachsene separat zu unterrichten. Claudia Pflüger ist Lehrerin und wird sich um den Deutschkurs der Kinder kümmern. Olga Fries nimmt sich der Erwachsenen an. So können gezielt und altersgerecht die Lerninhalte gestaltet werden. Es ist toll, wie viel man schaffen und erreichen kann, wenn die Menschen zusammen stehen, erzählt Rebecca Sturm strahlend.