Tauberphilharmonie: Zum Valentinstag gibt’s leckeren Schubert mit Brotzeitteller

Weikersheim. Ein besonderer Valentinstag, Blechbläser vom Feinsten und ein intimes Konzert mit dem Quatour Agate – all das bietet die Tauberphilharmonie Weikersheim im Februar.

Valentinstag mal anders gibt es mit den „Erlkings“ am 14. Februar um 16 Uhr in der Tauberphilharmonie. Bei einem Vesperteller mit Brotzeit und Getränken, gemütlich an Tischen, erlebt das Publikum ein ganz besonderes Konzert. Die österreichischen Multi-Instrumentalisten präsentieren dabei einen Ohrenschmaus vom Feinsten: Schubert, Schiller und Goethe, zeitgemäß übersetzt ins Englische, gespielt von Tuba, Schlagzeug, Gitarre und Cello. Ein ungewöhnliches unkitschig-romantisches Konzert zum Valentinstag und eine tolle Gelegenheit für Entdeckerinnen, Verliebte und Freunde außergewöhnlicher Musik!

Nur fünf Tage später gastieren am Samstag, 19. Februar um 19.30 Uhr Salaputia Brass in Weikersheim. Mit „Bond, Beatles and other Brits“ verspricht das Programm Blechblasmusik von Praetorius bis Paul McCartney in höchster Qualität.

Die elf Jungs von Salaputia Brass begeisterten bereits in zahlreichen Konzerten, darunter mehrfach in der Hamburger Elbphilharmonie oder als Gast der TV-Sendung „Stars von morgen“. Durch ihre thematischen Programme gelingt ihnen der Spagat zwischen höchstem musikalischem Anspruch und unterhaltsamem Bergnügen für jedermann.

Am 25. Februar um 19.30 Uhr geht es mit dem nächsten Konzert der Nah-Dran-Reihe der TauberPhilharmonie weiter. Mit Quatour Agate entfliehen die Besucherinnen dem Alltag in intimen Rahmen bei Getränken und Snacks an kleinen Tischen im großen Konzertsaal. Bei Illuminationen und Live-Musik von Brahms und Ligeti erleben Sie ein Hör- und Seherlebnis der besonderen Art mit den vier Jungstars aus Frankreich und der Königsdisziplin Streichquartett.

Karten können unter www.tauberphilharmonie.de, telefonisch unter 07934 / 995 999 9 sowie bei den Fränkischen Nachrichten gebucht werden. pm