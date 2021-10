Tanztheater „fear.less“

Schwäbisch Hall. Das interdisziplinäre Tanztheaterstück „fear.less“ (Schauspiel und Tanz) von Johanna Richter beleuchtet das von Ängsten und Unsicherheiten geprägte „Jetzt“ des gesellschaftlichen Lebens in der Pandemie und sucht zugleich nach Möglichkeiten der spielerischen Rückkehr in die größtmögliche Freiheit von Gemeinsamkeit und Nähe. Die Bühne wird zur Plattform, zum unmittelbaren Erlebnisraum, um aus Angsträumen Möglichkeitsräume zu schaffen und diese auf kritische, humorvolle und situative Art und Weise zu bespielen. Johanna Richter arbeitet in ihren Choreographien und Stückentwicklungen oftmals mit einem internationalen Ensemble aus Schauspiel und Tanz.

Die Uraufführung im Neuen Globe in Schwäbisch Hall findet am Donnerstag, 28. Oktober, statt. Weitere Vorstellungen sind am 29. und 30. Oktober jeweils 19.30 Uhr. Karten und Informationen: www.freilichtspiele-hall.de, Tourist Information: Telefon 0791/751600, E-Mail: karten@schwaebischhall.de. Die Abendkasse im Neuen Globe sowie die Falstaff-Theaterbar öffnen eine Stunde vor Aufführungsbeginn um 18.30 Uhr.