Tanz, Feuerwehr, Geschäft – und die Familie

Niederstetten. Sie waren über viele Jahre das Vorzeige-Ehepaar der Vorbachkommune – und weit darüber hinaus: Im „schönsten Sport zu zweit“ gewannen Liselotte und Jürgen Pässler 1999 in ihrer Klasse (Senioren A) die baden-württembergischen Landesmeisterschaft. Die 60 Ehejahre, auf die sie bereits am 10. März zurückblicken konnten, feierten sie mit einigen Urlaubstagen. Die Glückwünsche des Landesvaters und der Kommune überbrachte jetzt Niederstettens stellvertretender Bürgermeister Harald Dietz.

Ein Erzgebirgler und eine Schwarzwälderin? Jein: zwei überzeugte Niederstettener. Nun gut: Der 82-jährige Jürgen Pässler stammt aus dem Erzgebirge, seine drei Jahre jüngere Frau erblickte das Licht der Welt im Schwarzwald. Aber irgendwie war’s immer Niederstetten, wo sie sich zugehörig fühlte. Schon ab dem zweiten Lebensjahr ist sie hier aufgewachsen, hier, wo ihr Großvater, der damalige Niederstettener Stadttierarzt, 1933 ein Areal am Vorbach erworben hatte. Und irgendwie war immer klar gewesen, dass sie einmal hier wohnen wolle.

Doch langsam: Der Erzgebirgler wuchs bei Leipzig auf, ehe 1954 seiner Familie die Flucht in den Westen gelang, wo sie bei Vaihingen an der Enz eine neue Heimat fanden. Nach dem Abitur absolvierte Jürgen Pässler eine Lehre als Orgelbauer – nein, nicht in Weikersheim, sondern in Ludwigsburg. Und dann der Wechsel in ein ganz anderes Fach: In Stuttgart ließ sich Pässler zum Drogisten ausbilden.

Hochzeitsglocken in Creglingen

Ein Glück, denn sonst wäre er nicht beim pharmazeutischen Großhandel gelandet, wo er 1961 die zwanzigjährige Niederstettener Apothekenhelferin kennenlernte, die hier zur Weiterbildung war. Die Hochzeitsglocken für die beiden läuteten in der Herrgottskirche in Creglingen, weil aufgrund der Großsanierung der Jakobskirche die eigentlich dort geplanten Trauungen in die damals noch nicht generalsanierte Turnhalle verlegt worden waren. Trauung in einer Turnhalle? Für die Braut kam das schlicht nicht in Frage. Also – auf einen Hinweis des später zum guten Freund gewordenen Pfarrers Karl Mayer – standen sie in der Herrgottskirche vorm Traualtar.

Weg zur eigenen Drogerie

Für ein paar Jahre verschlug es das junge Paar nach Bayern: sie beide arbeiteten in der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Mitte der 60er Jahre folgte der Umzug nach Niederstetten, 1967 machten sie sich mit ihrer Drogerie in der Langen Gasse in der ehemaligen Seifensiederei Bertha Grupp selbständig.

Klar, dass Pässler sich schnell der Niederstettener Feuerwehr anschloss – schließlich hatte er bereits Erfahrungen bei der Werksfeuerwehr gesammelt. Zwischen seinem Antritt als Feuerwehr-Anwärter und der Ernennung zum Löschmeister lagen gerade einmal fünf Jahre, vier Jahre später wurde er Kommandant der Niederstettener Gesamtwehr.

Noch waren die im Zug der Gemeindereform vereinigten Ortschaftswehren nicht wirklich zur gemeinsamen Feuerwehrfamilie zusammengewachsen – keine kleine Aufgabe.

Gut 300 Feuerwehrleute taten in der Kernstadt und den Ortschaften Dienst. Junge Mitglieder fehlten, die Pässler über die von ihm initiierte Jugendfeuerwehr heranzuziehen suchte. Bürgermeister Kurt Finkenberger belächelte das Unterfangen anfangs: Ob er sich einen Kindergarten zulegen wolle, fragte er amüsiert. Die Gründung aber bewährte sich, ebenso wie die unter Pässlers Regie gegründete Frauengruppe der Wehr.

Für die vielen Fortbildungen bei Einsätzen hielt Liselotte Pässler ihrem Mann den Rücken frei. Oft genug habe er bei Alarm schnell das Geschäft zugesperrt, um zu helfen und zu retten.

Mit Frau bei der „Löschtruppe“

Mancher Einsatz, etwa bei Unfällen, ließ lange nicht los. Gut, dann reden zu können – auch seine Frau gehörte zur Truppe. 1987 wurde Pässler Stadtbrandmeister, 1991 wechselte er – seit 1989 Ehrenkommandant – nach perfekt vorbereiteter Übergabe an Heinz Bader in die Altersabteilung, die er bis Ende 2002 – erst ein Jahr zuvor hatte sich das Paar nach fast 35jähriger Selbstständigkeit aus dem Geschäftsleben zurückgezogen – leitete.

„Die Feuerwehr hat unser Leben geprägt“, erzählt Liselotte. Und – neben der Arbeit – natürlich das Tanzen. Das hatte ihr schon beim Tanzkurs als Jugendliche Spaß gemacht – und eines Tages meldete sie ohne große vorherige Rückfrage ihren Mann und sich beim Ehepaar-Tanzkurs in Bad Mergentheim an.

Das neue Hobby packte beide: vom Kurs zur Mitgliedschaft in der Tanzsportabteilung des Mergentheimer TV, zum Tanzsportclub Bad Mergentheim und zur Teilnahme an Breitensport-Tanzwettbewerben bis hin zum Turniertanz.

Potenzial erkannt

Der Landestrainer erkannte das Potenzial, und sie stürzten sich mit aller Macht in den Tanzsport, trainierten vier Abende lang in verschiedenen Hallen, nahmen an Wochenenden schon mal an bis zu drei Wettbewerben teil, erklommen Klasse um Klasse bis hin zum oben genannten Titel als Landesmeister. Wie die beiden es geschafft haben, neben Arbeit, Tanzen und Feuerwehr auch noch das Haus um- und auszubauen, den fast Fußballfeld-großen Garten zu gestalten und nicht nur für die beiden Töchter, dann die vier Enkel und mittlerweile die beiden Urenkel da zu sein, dürfte wohl ihr Geheimnis bleiben. Die Frage nach dem 60 Jahre lang funktionierenden Glückstrick überrascht beide. Mehr als „das Tanzen und die gemeinsamen Aufgaben haben geholfen“ verraten sie nicht.

Den zahlreichen Glückwünschen von Familie, Freunden und Wegbegleitern schließt sich die Redaktion gern an.