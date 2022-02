Tagestour am 27. Februar

Weikersheim. Das liebliche Taubertal bietet viele verschiedene Wanderwege, welche in diesem Jahr vom Schwäbischen Albverein Weikersheim einmal im Monat als Tagestour erkundet werden. Die Wanderung findet am Sonntag, 27. Februar statt. Die Wanderstrecke beträgt zirka zwölf bis 15 Kilometer bei einer Wanderzeit von zirka 2,5 bis 3,5 Stunden. Hierzu sind Wanderer willkommen, die Weinberge, Seitentäler und Hügel des Taubertals zu erkunden. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften um 10 Uhr, Parkplatz Humboldtstrasse 4, in Weikersheim. Wanderführer ist Ulrike Wezel, Telefon 0152/26250801. Teilnehmer sollen sich anmelden. Es gilt die 2G-Corona-Verordnung.

