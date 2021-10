Wackershofen. Zum letzten Mal in der Museumssaison 2021 veranstaltet das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen am Sonntag, 17. Oktober, von 10 bis 17 Uhr einen Tag des alten Handwerks. Dabei werden Vertreter althergebrachter Berufe ihre Arbeitstechniken vorführen. Die Besucher können zusehen, wie Seife hergestellt wird, wie Bürsten, Holzmodel, Geschirr oder Schuhe entstehen. Schmied und Goldschmiedin zeigen ihr Können und die Modistin dekoriert Hüte ganz nach dem persönlichen Stil. Die Schnapsbrenner sind ebenfalls vertreten. Um 14 Uhr wird eine allgemeine Museumsführung angeboten. Weitere Informationen unter www.wackershofen.de Bild: Ruoff

