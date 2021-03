Niederstetten. Der Tacheles-Gedenkpfad, der quer durch die Innenstadt an die Geschichte der Stadt rund um den Zweiten Weltkrieg erinnern soll, nimmt Formen an. Jetzt hat der Gemeinderat die dafür notwendigen Gewerke vergeben. Dabei hält er sich an die Vorgaben von „Leader“, einem Maßnahmenprogramm der Europäischen Union. Um die Zuschüsse zu erhalten, muss man sich an ein vorgegebenes Zeitfenster halten. Die Projektleitung und Ausstattung des Gedenkpfades soll die Firma Storz Medienfabrik aus Esslingen übernehmen. Diese hatte schon eine „gute inhaltliche und detaillierte konzeptionelle Vorarbeit“ geleistet, heißt es in der Vorlage zu dem Tagesordnungspunkt. Insgesamt fallen dafür 178 802,26 Euro an, rund 46 000 für die Projektleitung und 107 000 für die Ausstattung. Das Geld für den Pfad soll durch die Leader-Zuschüsse und Spenden kommen. sem