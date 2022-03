Tabakwaren abtransportiert

Ochsenfurt. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde bereits über das Faschingswochenende, zwischen Samstag, 26. Februar, 16 Uhr und Dienstag, 1. März, um 7 Uhr in ein Zeitschriften-Tabak-Lotto-Geschäft in der Hauptstraße eingebrochen.

Die bislang unbekannten Täter brachen die zur Hauptstraße gelegene Eingangstüre des Geschäftes gewaltsam auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Im Inneren entwendeten die Einbrecher aus den Kassen einen Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich und Tabakwaren (etwa 2000 Zigarettenschachteln und Tabakpackungen) im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Aufgrund der großen Menge an Diebesgut müssen die Täter zum Abtransport mehrere große Säcke, Taschen beziehungsweise ein Fahrzeug genutzt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter Telefon 09331/8741-130 in Verbindung setzen.

