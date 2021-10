Sven Feuchtmüller arbeitet, wenn andere feiern

Streichental. „Solch eine Landgaststätte ist eine Perle und eine Symbiose für Niederstetten, auf die man nicht verzichten kann“, waren die lobenden Worte von Niederstettens stellvertretendem Bürgermeister Klaus Lahr beim Grußwort zur offiziellen Wiedereröffnungsfeier des Keglerhofs im Ortsteil Streichental.

Die Neugestaltung sei rundum gelungen, und er gratulierte im Namen der Stadt dazu. Da der neue Pächter, Sven Feuchtmüller, eine richtige Berufung für diese Position habe, müsse die Zukunft von Erfolg gekrönt sein, so Lahr.

Klaus und Christian Wunderlich, Inhaber der Privatbrauerei Herbsthäuser Brauerei KG, bedankten sich zunächst beim früheren Inhaber Robert Wanck für die vertrauensvolle Zusammenarbeit seit der Gaststätteneröffnung vor 28 Jahren. Seine große Anerkennung galt dem neuen Chef Feuchtmüller, dass dieser bereit ist, so zu investieren, um arbeiten zu können, wenn andere feiern, dies sei nicht selbstverständlich. Der neue Inhaber, Dipl. Ing. (FH) Rafael Grups und Geschäftsführer der HWG GmbH Niederstetten, bewunderte vor allem die „unglaubliche Energie“, die sein Pächter in dieses Projekt bereits hineingesteckt habe, daher mache er sich keine Sorgen und schaue optimistisch in die Zukunft.

Sven Feuchtmüller selbst blickte ebenfalls zuversichtlich nach vorne, sei doch das Team das gleiche geblieben, nur die offizielle Chefrolle sei getauscht, und werde noch um den einen oder anderen Mitarbeiter erweitert. Der Keglerhof sei schon seit 20 Jahren seine zweite Heimat und mit der Familie Grups habe er einen guten neuen Partner zur Seite. Sein Dank galt sowohl der bisherigen Eigentümerfamilie Wanck als auch den Firmen, die zum Gelingen dieser umfangreichen Sanierung beigetragen hätten. brun

